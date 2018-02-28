Возможное продление полномочий Си Цзиньпина. Китай ждет хаос?

Если Си Цзиньпину разрешат править бессрочно, историки расценят это как фарс, сказал в интервью Би-би-си известный китайский журналист и критик руководства Китая.

Бывший редактор китайской государственной газеты Ли Датун, редко публично выражающий инокомыслие, написал открытое письмо, критикующее предложение компартии.

Отказ от временных ограничений срока полномочий председателя КНР и его заместителя может посеять хаос в стране, считает Датун.

Китайские интернет-цензоры удаляют критические комментарии в местных соцсетях, где распространилось мнение, что Си Цзиньпин будет пытаться остаться у власти и после 2023 года.

На последнем съезде партии Си еще больше упрочил свой статус наиболее влиятельного лидера со времен Мао Цзэдуна.

С чем не согласны?

В воскресение правящая партия Китая предложила убрать из конституции положение, ограничивающее срок полномочий главы государства двумя пятилетними сроками.

Днем позже бывший редактор китайской газеты Youth Daily через приложение WeChat отправил сообщение пекинским членам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — парламента Китая, как правило, всецело поддерживающего мнение правящего режима.

Находясь у себя дома в Пекине, Ли сказал Китайской службе Би-би-си по телефону, что он слишком стар для того, чтобы бояться власти.

"Как гражданин Китая, я должен исполнить свой долг и сообщить делегатам свое мнение, — сказал Ли Датун. — Мне все равно, что они сделают. Не вся страна согласна с поправкой, но все молчат".

Бывший редактор продолжил: "Я больше не мог этого вынести. Мы обсуждали этот вопрос с друзьями, и мы в ярости. И мы должны озвучить свое несогласие. Даже если эту поправку примут, это не имеет значения. Так часто случается в истории — два шага вперед и один назад. Но данное решение идет против течения цивилизации и не выдержит испытания временем".

"В будущем этот эпизод в истории Китая будут рассматривать как фарс", — подытожил бывший редактор китайской государственной газеты.

Ли не единственный, кто выступил с открытой критикой предложения компартии. Известная китайская бизнес-леди Ван Ин в WeChat назвала инициативу "откровенным предательством".

Кто такой Ли Датун

Ли Датун — уважаемый в Китае журналист. Во время интервью он назвал себя свободным, однако уточнил, что его мобильный телефон годами прослушивается.

Многих юристов и представителей интеллигенции Китая власти предостерегали о том, чтобы они не общались с иностранными СМИ и ничего не комментировали в соцсетях. На фоне этого письмо господина Ли выглядит смелым шагом.

Письмо вскоре было удалено, но пользователи соцсетей нашли другие способы распространить его. В частности, сделали скриншот и запостили его вверх ногами.

Предложение об исключении из конституции страны положения, ограничивающего полномочия главы государства двумя пятилетними сроками, члены Всекитайского собрания народных представителей должны рассмотреть в начале марта.

Однако делегатов ВСНП не выбирают посредством прямых выборов, поэтому этот орган часто называют марионеточным — зачастую воплощающим желания топ-лидеров Китая.

Что могут означать изменения

Поправка может разрешить председателю КНР Си Цзиньпину оставаться лидером государства после окончания его текущего срока.

На прошедшем в октябре 2017 года съезде партии идеи Си Цзиньпина о китайском пути развития социализма были внесены в текст конституции и, в нарушение сложившейся традиции, не было ничего сказано о преемнике.

Директор института Lau China Королевского колледжа в Лондоне Керри Браун в комментарии Би-би-си сказал, что для мира подобное решение может означать стабильность в Китае. Но в то же время предложил рассматривать это как декларацию о намерениях. Но при этом принимать во внимание, что на ситуацию влияют многие факторы, которые могут очень быстро ее изменить.

Си Цзиньпин родился в 1953 году. Его отец — один из сооснователей Коммунистической партии Китая. В 1974-м Си вступил в партию и вырос до ее председателя в 2013-м.

С его приходом к власти в стране начали проводиться экономические реформы и жесткая антикоррупционная кампания, а также стал заметен рост национализма и сокращение гражданских свобод.

Чтобы предложение компартии вступило в силу, его должен одобрить парламент Китая — Всекитайское собрание народных представителей, начинающий заседать 5 марта. Однако многие считают, что это скорее формальность.

Почему это важно

По нынешнему закону, Си Цзиньпин должен покинуть свой пост в 2023 году.

Правило ограничивать президентский срок 10 годами было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который, вводя ограничение срока полномочий, стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.

Двое предшественников Си Цзиньпина на посту председателя КНР следовали установленному порядку, однако Си с момента прихода к власти в 2013 году продемонстрировал готовность руководить по собственным правилам.