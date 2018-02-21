Вопросы без ответа, Путин без Путина: как снимают предвыборные ролики в России

Участники президентских выборов начали агитацию в эфире федерального телевидения: Владимира Путина нет в его собственных роликах, Максим Сурайкин призывает к смертной казни, а Ксения Собчак вспоминает митинги на Болотной. Русская служба Би-би-си отсмотрела предвыборные ролики кандидатов и попросила российского политтехнолога оценить их.

19 февраля официально началась агитацию в эфире федеральных каналов и радиостанций. Бесплатный эфир для агитации кандидатов должны предоставить пять федеральных телеканалов: Первый, "Россия-1", "Россия-24", "ТВ-Центр", Общественное телевидение России, а также три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести FM". Кроме того, ролики покажут 300 региональных телекомпаний.

Эфирное время дла агитации на телевидении и радио распределялось по жребию. Каждому кандидату закон гарантирует по одному часу эфирного времени. Те кандидаты, которые идут от партий, получают еще по часу.

"Учитывая, что все время, выделяемое политическим партиям, может быть использовано для размещения агитационных роликов кандидатов, фактически кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, получает в четыре раза меньше времени для предвыборной агитации на этих целей", — объясняла глава ЦИК Элла Памфилова.

Из-за этих правил Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) фактически получили преимущество в агитации перед действующим президентом Владимиром Путиным, который идет на выборы самовыдвиженцем.

По закону в своих роликах кандидаты не могут призывать голосовать против своих соперников, распространять о них негативную информацию или описывать негативные последствия от избрания того или иного участника выборов.

Павел Грудинин



"Людям с крепким характером удалось сохранить острова социализма", — так начинается агитационный ролик кандидата от КПРФ Павла Грудинина. На видео с высоты птичьего полета снят "Совхоз имени Ленина", которым Грудинин руководит: "Такими бы могли быть наши города и села, если бы страну не предали в девяностых".

Второй опубликованный ролик получился более жестким — он посвящен призыву прийти на избирательный участок. В нем Грудинин под тревожную музыку говорит о том, что "плохую власть избирают хорошие граждане, которые не приходят на выборы". На словах "плохая власть" на видео появляется кортеж с мигалками. Впрочем, в конце рекламы избирателям опять демонстрируют виды совхоза.

Депутат Дмитрий Новиков, отвечающий в штабе КПРФ за агитацию, заявил Би-би-си, что пока партия подготовила только эти два избирательных ролика.

Ролик Павла Грудинина — с 3D-графикой и романтическим образом кандидата в финале — отличается от того, что делала КПРФ раньше, считает политконсультант Илья Гращенков: "Это больше это не совковая агитка, бьющая под дых со сталинской жестокостью, а гламурный ролик уровня пошиба телеканала города Видное".

Согласно финансовому отчету ЦИКа о тратах из избирательных фондов кандидатов от 13 января, Грудинин уже потратил на агитацию 97,5 млн рублей.

Григорий Явлинский



Ролик кандидата от "Яблока" Григория Явлинского начинается с мультфильма про горе-изобретателя, который не может запатентовать "махолет". За ним следует двухминутный отрывок из интервью кандидата, где он рассуждает о том, что в России талантливые ученые веками не могли продвинуть свои открытия.

"Если что-то будет успешным, у него это отберут. Государство отберет, кто более сильный, кто ближе к власти, кто ближе к Путину, тот и отберет", — говорит основатель "Яблока".

Кроме того, Явлинский вернулся к рекламе "В нашей стране можно все", которую яблочники использовали еще на думских выборах 2016 года. В ролике Явлинский молча показывает таблички с надписями "Можно вообще ничего не делать" или "Можно ругаться на власть и выпивать", а затем достает другую — "А можно пойти и проголосовать". Видео заканчвается лозунгом "Поверь в будущее. Поверь в себя!"

На предвыборную агитацию штаб Явлинского потратил 2,4 млн рублей — меньше только у Сурайкина и Бабурина.

Явлинский строит ролик вне всяких законов политической рекламы, долго и нудно повествуя ни о чем, говорит Гращенков: "Правда, ради экономии средств и придания живости в начале ролика вставлен мультик из кампании "Яблока" еще 2016 года, где нарисованный Явлинский что-то объясняет мужику-простаку, немного имеющему сходство с Грудининым".

В целом образ Явлинского в рекламе технолог описывает как "унылый, черно-белый и скорбный".

Борис Титов



В роликах уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, несмотря на его невысокую узнаваемость, не используются ни его голос, ни его изображение. Агитация посвящена экономической повестке — сам бизнес-омсбудсмен неоднократно говорил, что участвует в кампании в том числе для продвижения программы "Стратегия роста".

В начале рекламы на экране появляются плашки "с 2011 года число рабочих место сократилось на 11,6 млн", "власть считает, что в экономике действует правильно", "83% россиян считают, что стране нужны перемены". Затем музыка прекращается, а на белом экране возникают многоточие и вопрос, который читается закадровым голосом: "А что Титов?". Ответа на этот вопрос ни в одном из нескольких однотипных роликов не дается.

Ролик Титова придумали люди, которые ранее занимались созданием телепрограмм по изучению иностранных языков — повторяя весь ролик одну и ту же информацию и сомнительный лозунг кандидата "А что Титов?", шутит Гращенков. Эти слова не трансформируются в побудительный мотив, а остаются повисшим вопросом, объясняет политконсультант.

Команда Титова уже выделила на агитацию больше 41 млн рублей.

Максим Сурайкин



"Коммунисты России" используют для агитации тот же ролик, который был запущен во время думской кампании 2016 года. В выпущенную тогда рекламу "10 сталинских ударов по капитализму" внесли минимальные изменения — например, "товарищ Максим Сурайкин" в нем назван "сталинским президентом-коммунистом". В числе шагов, которые под музыку из марша "Смело товарищи, в ногу" предлагает россиянам партия, оказались восстановление СССР, установление минимальной зарплаты 70 тысяч рублей и возвращение смертной казни.

Ролик "товарищ Максим — за советскую власть" — бедный, плохо и дешево сделанный, считает Гращенков: "Все в лучших традициях тех, кого для "Коммунисты России" выступают спойлером — КПРФ. Агитматериалы "леваков" обязаны быть дешевыми, а ролики сняты как презентация PowerPoint".

Согласно отчету Центризбиркома, штаб Сурайкина пока вообще не расходовал средства избирательного фонда на изготовление агитации.

Владимир Путин



Ролики за действующего президента показывают Россию в основном без Путина.

Они сделаны из фрагментов старых публичных выступлений действующего президента и хроники. Их основной лозунг — "Сильный президент — сильная Россия!". Плакаты с этой речевкой и изображением главы государства уже появились во многих российских городах.

Пресс-секретарь избирательного штаба президента Андрей Кондрашов рассказал, что "на первом этапе будет [демонстрироваться] буквально по одному ролику Путина в день".

Президент появляется в ролике на пару секунд — выходящим из самолета. Его фамилия там звучит нечастно — в основном говорится об абстрактном "сильном президенте".



Во время прошлой кампании в предвыборных роликах за Путина появлялись российские деятели культуры, однако теперь снять такую рекламу нельзя: из-за поправок в законодательство кандидат может использовать в агитации только собственное изображение.

В путинских роликах 2018 года будут демонстрировать "видовые съемки России и съемки крупных экономических объектов", рассказал раньше Кондрашов изданию РБК. Их главные темы — целостность и укрепление страны, уважение традиций, укрепление обороноспособности.

В разговоре с Би-би-си Кондрашов рассказал, что идея роликов — "общая штабная". Видео будут выкладывать на предвыборный сайт Путина по мере их выхода в эфир. Согласно отчету ЦИКа, штаб президента потратил на агитацию около 30 млн рублей.

В роликах в поддержку президента фактически не показывают самого Путина — "только какие-то клипартовские картинки о семье, технологиях, военных технологиях", обращает внимание Гращенков. По словам консультанта, лозунг "сильный президент — сильная Россия" тоже напрямую не указывает на имя Путина, что в итоге может дать странный эффект — избиратель свяжет ролик с чем-то нейтральным, например, просто призывом идти на выборы.

Владимир Жириновский



В предвыборных роликах лидера ЛДПР, объединенных общим лозунгом "Вместе сделаем мощный рывок вперед", используется много графики. "В России миллионы живут за чертой бедности, цены постоянно растут, а доходы падают, люди обворованы, брошены и унижены", — говорит закадровый голос, который обычно озвучивает анонсы на каналах ВГТРК.

Все эти утверждения комментирует сам кандидат — например, обещает, что при нем не будет ни одного голодного и безработного. Заканчиваются ролики призывом голосовать за Жириновского и ЛДПР.

Ролик Жириновского — наиболее традиционный, все с тем же "джентельменским" набором: ЖКХ, образование, социальная тематика, говорит Гращенков: "В целом они чем-то смахивают на трейлеры к популярным передачам федеральных телеканалов, на которых так любит выступать Владимир Вольфович".

Штабу лидера ЛДПР изготовление агитации обошлось в 144,5 млн рублей — по этому показателю он с большим преимуществом опережает других кандидатов.

Ксения Собчак



Ксения Собчак, которая на выборы пошла под лозунгом "Против всех", в предвыборных роликах использовать его не стала. Впрочем, по ее словам, эта фраза является принципом кампании, от которого отказываться ее команда не собирается.

По федеральным каналам показали уже несколько вариантов агитационной рекламы: в ней использованы кадры из поездок кандидата по России и встреч с избирателями. Появляются в них и фрагменты с митингов "За честные выборы" в 2011-2012 году.

"Нас научили, что то, что происходит, нормально. Но это ненормально. Правда, свобода, образование, честные выборы", — эмоционально перечисляет Собчак. В конце ролика появляется схематичный бюллетень — своим избирателям в графу для голосования Собчак предлагает ставить не галочку, а сердчеко.

Ксения Собчак — явный лидер в производстве медиа контента, говорит Гращенков: "Ее ролик снят по западным канонам, яркие картинки, насыщенный текст, четкая артикуляция и призывы. Он явно ориентирован на целевую аудиторию, которая мыслит о выборах в категориях сериала "Карточный домик".

Из своего фонда на агитацию Собчак уже потратила больше 15,2 млн рублей.

Сергей Бабурин



Агитационные ролики основателя национал-консервативной партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина посвящены "русскому выбору". "Русский — это тот, кто думает по-русски, живет по-русски, кто любит Россию, кого русские люди принимают за такового и считают своим", говорит кандидат. "Сергей Бабурин — русский выбор России", — говорит закадровый голос.

В другом видео Бабурин рассуждает о справедливости — "это когда в тяжелые времена всем одинаково тяжело, а во времена изобилия всем одинаково хорошо". "Когда в стране экономический кризис, а богатые продолжают богатеть, а бедные — беднеть, это не справедливость. Это называется по-другому", — говорит Бабурин. Как именно, правда, не уточняет.

Сергей Бабурин — экономия средств, но между тем идейный масштаб, считает Гращенков: "Попытка сделать акцент на слове "русские" всегда выходила боком кандидатам националистического уклона. В свое время ролик Дмитрия Рогозина с тем же самым месседжем стал хитом, но за счет завуалированной, а не лобовой подачи".

Согласно последнему избирательному отчету Бабурина, на изготовление предвыборной агитации его штаб не потратил ни рубля.