Вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе в Англии

Вооруженный мужчина захватил заложников в городе Нанитон в центральной части Англии, сообщает телеканал Sky News.
По словам очевидцев, захват заложников произошел в здании боулинг-клуба. Сколько людей на тот момент находились внутри, неизвестно. По предварительным данным, злоумышленник вооружен ружьем.
В полиции пока не сообщают подробностей произошедшего, подтверждая лишь, что имел место некий "инцидент". Жителей Нанитона призывают избегать района парка развлечений, где находится боулинг-клуб.
На месте происшествия работают несколько десятков сотрудников полиции.
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