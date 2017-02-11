Во время месяца троп здоровья известные спортсмены прведут тренировки для всех желающих

В рамках проводимого в феврале месяца троп здоровья ”Во имя здоровой республики!” многие известные профессиональные спортсмены и любители спорта проведут на тропах здоровья открытые тренировки. Тренировки бесплатны и в них может принять участие любой желающий.

По словам руководителя отделения физической культуры Эстонского олимпийского комитета Пеэтера Лусмяги, открытые тренировки, которые проведут опытные спортсмены и тренеры — великолепная возможность начать заниматься спортом или получить дополнительную мотивацию.

”Те, кто только начинают вести активный образ жизни, смогут почерпнуть хорошие советы и вдохновение. Те же, кто и без того физически активны, узнают, как разнообразить тренировки, изменив технику или добавив новые упражнения. Открытые тренировки, вне всякого сомнения, вдохновят всех участников — ведь тренировку в компании профессионального спортсмена никак нельзя назвать заурядным событием”, — сказал Лусмяги.

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В среду, 15 февраля, на открытую тренировку на пиритаской тропе здоровья приглашают Тыну и Тоомас Тынисте — тренировка начнется в 18:30 у моста Люкати. Не стоит смущаться олимпийских медалей Тыну и Тоомаса Тынисте, ведь в среду они планируют провести подходящую для всех общую тренировку умеренной тяжести — спокойную пробежку и силовые упражнения на свежем воздухе. Упражнения и темп по силам найдет для себя каждый участник, вне зависимости от возраста и физической формы. Желающие смогут попробовать выполнить упражнения, которые в свое время, по мнению тренера братьев Тынисте, позволили им достигнуть лучшей в мире физической формы.

Бесплатные открытые тренировки пройдут в феврале по всей Эстонии. Любителей лыж в эту субботу ждет в Ярвамаа энтузиаст лыжного спорта Тайво Китсинг, который проведет лыжную тренировку для начинающих — тренировка начнется в 12:00 на возвышенности Валгехобусемяги. Для любителей бега тренировку с началом в 12:00 проведет в Кырвемаа Танель Адер, который знает заповедник вдоль и поперек. 21 февраля тренировка под руководством Михаила Кылварта начнется в 18:00 на Штромке в Пыхья-Таллинне, а 22 февраля Кылварт проведет тренировку в ласнамяэском парке Паэ (она также начнется в 18:00).

С полной программой тренировок, которые будут проведены в рамках месяца троп здоровья, можно ознакомиться на страничке Eesti Terviserajad в Facebook, а также на сайте www.terviserajad.ee. Информация будет постоянно пополняться, поэтому не забывайте периодически заходить на указанные сайты.

На тренировки лучше регистрироваться в Facebook, но можно и приходить без предварительной регистрации.

Согласно опытному любителю лыжного спорта Тайво Китсингу, важную роль в получении удовольствия от движения и спорта играют разумные тренировки и правильная техника.

”Тренировки на тропах здоровья под руководством опытных спортсменов позволят человеку, желающему заняться оздоровительным спортом, приобрести необходимые знания и навыки, а также получить сведения о технике спортивных дисциплин. Благодаря этому можно начать быстрее получать от физической активности удовольствие. В свою очередь, это повышает вероятность того, что человек продолжит регулярно заниматься физкультурой, — пояснил Китсинг. — Я приглашаю на тропы здоровья всех — и физически активных людей и тех, кто только подумывает о том, как начать больше двигаться”.

На протяжение всего февраля на тропах здоровья можно будет получить ”Клубную карту покорителя тропы” (”Rajavallutaja klubikaart”), которая является своего рода годовым бесплатным пакетом тренировок на открытом воздухе. Таким образом вас не будет мучить совесть, что в кошельке нет клиентской карты хоть одного спортивного клуба. Кульминация акции ”Во имя здоровой республики!” (”Vabariigi terviseks!”) состоится 24 февраля — в этот день организаторы приглашают всех жителей Эстонии выбрать тропу здоровья по своему вкусу, чтобы вместе несколько раз обогнуть планету. Подсчет преодоленного участниками расстояния будет вестись в реальном времени в Интернете. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте www.terviserajad.ee или приняв вызов в Endomondo.

На данный момент в Эстонии насчитывается более ста троп здоровья, где можно кататься на лыжах, бегать, ходить, ездить на велосипеде и заниматься силовыми тренировками. Некоторые тропы здоровья также позволяют играть в диск-гольф или кататься на коньках. Занятие по душе на тропах здоровья найдет каждый.

Использование троп здоровья бесплатно и записываться заранее не надо — достаточно просто прийти на тропу здоровья в подходящее время. Можно заняться активным отдыхом самостоятельно, в компании друзей, с семьей или даже с воспитанной собакой. Организаторы просят участников месяца троп здоровья сопровождать соответствующие посты в социальных сетях хэштегами #terviserajad и #terveeestieest.

Месяц троп здоровья ”Во имя здоровой республики!” проводится при сотрудничестве целевого учреждения Eesti Terviserajad (Эстонские тропы здоровья), Эстонского олимпийского комитета и объединения Sport Kõigile (”Спорт для всех”).