Во Франции задержаны исламисты, планировавшие атаку перед выборами

В Марселе задержаны двое подозреваемых в подготовке атак в преддверии выборов президента Франции. Об этом заявил министр внутренних дел республики Маттиас Фекль, сообщает Reuters.

По его словам, задержанные подозреваются в подготовке "неизбежной и насильственной атаки" в преддверии первого раунда президентских выборов в стране. "Эти два радикально настроенных человека, родившиеся в 1987-м и 1993 годах во Франции, намеревались совершить в самый краткий срок — под этим я подразумеваю ближайшие дни — нападение на французскую землю", — заявил Фекль во время пресс-конференции во вторник, 18 апреля.

Министр добавил, что в настоящее время полиция проводит обыски. "Я не буду давать более подробную информацию о расследовании, которое продолжается", — заявил Фекль. По его словам, предполагаемая атака была предотвращена.

Также Фекль отметил, что "террористический риск остается выше, чем когда-либо", цитирует выступление министра телеканал LCI. В этих условиях меры безопасности вокруг выборов и кандидатов в президенты были усилены.

Ни полиция, ни глава МВД Франции не раскрыли деталей о том, какие именно атаки планировали двое задержанных и были ли они нацелены на одного из кандидатов в президенты.

Известно, что один из лидеров предвыборной гонки, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, планирует провести на этой неделе последний большой митинг в рамках своей кампании. Причем состояться массовое мероприятие должно в Марселе, отмечает Reuters.

По данным LCI, двое подозреваемых в подготовке террористического акта в контексте президентской кампании во Франции были задержаны около 11:00 18 апреля в Марселе в ходе полицейского рейда. Их активно разыскивали в течение последних десяти дней.

Во вторник полиция пришла с обыском по месту жительства подозреваемых. В результате были обнаружены пистолет, пулемет и компоненты для изготовления взрывчатки, предположительно триперекись триацетона (TATP).

Власти предполагают, что задержанные планировали совершить теракт в ходе одного из предвыборных митингов, сообщает LCI. Подозреваемых 24 и 30 лет считают "крайне радикально настроенными". Издание Le Journal Du Dimanche называет имена задержанных — Клема Бор и Майедин Мерабе. Также газета публикует их фотографии.

DERNIERE MINUTE — Arrestation à Marseille de deux hommes soupçonnés de préparer une attaque terroriste "imminente". pic.twitter.com/5uEnhnN7Dc— Le JDD (@leJDD) April 18, 2017

Как заявила кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, спецслужбы получили фото подозреваемых еще в четверг, 13 апреля. По сведениям JDD, все полицейские команды, отвечающие за безопасность кандидатов в президенты, еще в середине прошлой недели получили две карточки для "срочного распространения" с профилями двоих подозреваемых, включая их фотографии.

По данным JDD, двое задержанных "готовились провести атаку в направлении штаба одного из кандидатов в президенты". Источник в окружении кандидата в президенты Франции социал-либерала Эммануэля Макрона заявил газете: "На самом деле нас предупредили в прошлый четверг. Нам сказали, что нашей штаб-квартире грозит опасность, не уточняя, какая, и попросили нас усилить нашу безопасность, что мы и сделали".

Выборы главы государства пройдут во Франции в два этапа. Первый тур состоится 23 апреля, второй — 7 мая. Свои кандидатуры выдвинули 11 человек. Согласно данным опроса компании OpinionWay, шансы набрать более 10% голосов есть у Жана-Люка Меланшона, Эмманюэля Макрона, Франсуа Фийона и Марин Ле Пен.