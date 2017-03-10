Во Франции браконьеры пробрались в зоопарк и убили носорога

В зоопарке Туари во Франции произошло ЧП: в ночь на вторник, 7 марта, в питомник пробрались браконьеры. Они застрелили белого носорога по кличке Винс и спилили у него оба рога — передний и задний, сообщает The Local.

Предположительно, преступники орудовали бензопилой. При этом с собой они унесли только основной рог длиной около 20 см. Его цена на черном рынке составляет от 30 до 40 тыс. евро, сообщает RFI.

СМИ отмечают, что двое других белых носорогов зоопарка Туари — Бруно и Грейси — не пострадали. Между тем убийство Винса браконьерами прямо в вольере стало первым подобным инцидентом в Европе. "Если не принять строгие меры безопасности, подобное обязательно повторится в другом зоопарке во Франции или в Европе", — заявила Шарлотта Нитхарт — пресс-секретарь неправительственной организации "Робин де Буа", занимающейся вопросами защиты окружающей среды.

Дело в том, что численность диких носорогов стремительно падает. Ежегодно в мире убивают около 1400 особей. При этом спрос на рога носорогов продолжает расти. Особенно этот товар ценится в азиатских странах — Китае, Вьетнаме. Там широко распространено поверье, что изготовленные на основе носорожьих рогов "лекарственные вещества" помогают от множества недугов — от похмелья до рака. Несмотря на то что научных доказательств этому нет, стоимость рогов на черном рынке достигает до 60 тыс. долларов (57 тыс. евро) за килограмм — дороже, чем золото или кокаин. При этом один рог может весить до четырех килограммов.

По данным Международного союза охраны природы (IUCN), общая численность белых носорогов в дикой природе в конце 2010 года составляла около 20 170 особей. По данным The Local, в европейских зоопарках насчитывается около 160 носорогов. Международная торговля рогом носорога запрещена с 1977 года, однако эта мера не смогла предотвратить истребление носорогов в Африке.

Помимо носорогов, жертвами браконьеров становятся и другие редкие животные. Так, буквально на днях в Кении на территории национального парка "Цаво" был убит один из самых крупных и старых в Африке слонов по кличке Сатао II.