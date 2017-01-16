Министерство образования Турции исключило теорию эволюции Чарльза Дарвина из образовательной программы в школах страны. По словам главы ведомства Исмета Йылмаза, идея эволюции — "всего лишь теория" и "требует отдельного обсуждения", сообщает TJournal со ссылкой на турецкую газету Haberturk.

Йылмаз заявил, что новая учебная программа, которая уберет из учебников биологии для старших классов главы о теории эволюции, вступит в силу уже в текущем году. Ее место займет раздел о влиянии условий окружающей среды на генетические изменения.

Как напоминает портал, правящая партия регулярно изменяет образовательную программу в угоду собственной идеологии. Кроме того, за последние 20 лет в стране сменилось 10 министров образования, каждый из которых пытался привить собственные стандарты. В результате образование в Турции находится в катастрофическом состоянии.

Отметим, что подобные идеи не чужды и России, хоть они и не доходили до уровня законодательных инициатив. Так, в 2014 году мэр Казани Ильсур Метшин из "Единой России" выступил против преподавания в школе эволюционной теории Дарвина, утверждающей, что человек произошел от обезьяны.

Метшин на городской конференции работников образования заявил, что теории происхождения людей от обезьян не место в школьной учебной программе, поскольку учителя, говоря так, "обманывают детей".

"К моему удивлению я узнал, что до сих пор в школах детям преподают теорию Дарвина. Я лично читал в научной литературе, что выдающимися учеными давно доказано, что одинаковых клеток у обезьяны и человека нет. Почему мы продолжаем обманывать детей? Я бы не хотел, чтобы мои дети думали о том, что все мы произошли от обезьяны, а не от воли Всевышнего", — заявил он.

В декабре прошлого года в одной из московских школ вместо обещанного родителям "второго иностранного" ввели курс "Истоки", в котором навязывается религиозная идеология. Взрослые посчитали подобное решение руководства учебного заведения "давлением на детскую психику" и подали жалобу в Генпрокуратуру. В итоге школа отменила курс, заменив его "Основами светской этики".