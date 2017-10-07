Власти США предотвратили серию терактов в Нью-Йорке

В США предотвращены несколько терактов, которые планировали устроить трое террористов. Они собирались совершить в 2016 году, во время священного для мусульман месяца Рамадан, несколько взрывов и открыть стрельбу на Таймс-сквер, в метро, на концертах и в других многолюдных местах Нью-Йорка, действуя от имени "Исламского государства".

Задержания были произведены еще в прошлом году, но правоохранители не распространяли информацию, пытаясь узнать, были ли у преступников сообщники, сообщили в пятницу, 6 октября, представители местных властей.

Отмечается, что террористы "вдохновлялись" терактами в Париже и других европейских городах. Американский Минюст предъявил обвинения 19-летнему гражданину Канады Абдулрахману аль-Бахнасави, 19-летнему гражданину США Тала Харуна и 37-летнему гражданину Филиппин Расселу Салику. Им грозит пожизненное заключение.

Следствие установило, что обвиняемые связывались друг с другом через мессенджеры. Отмечается, что эта серия терактов могла стать крупнейшей в Нью-Йорке со времен 11 сентября 2001 года.