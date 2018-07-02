02.07.2018, 08:45

Власти Швеции закрепили добровольный секс законом

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Deutsche Welle
EST
Punane-16
Punane-16Foto: Ilmar Saabas

В Швеции начал действовать закон об обязательном согласии участников на секс. Законопроект был одобрен парламентом 23 мая и вступил в силу в воскресенье, 1 июля.

В соответствии с новым законом, сексуальные контакты могут происходить только при недвусмысленном и ясно выраженном словами или действиями согласии партнеров. В ином случае секс будет классифицирован как изнасилование, а бездействие участников не может быть интерпретировано как молчаливое согласие.

"Секс должен быть добровольным", — подчеркивает премьер-министр Швеции Стефан Левен. Поводом для принятия закона правительство Швеции называет общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo, которые начались после секс-скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В ходе опроса, который провел институт исследования общественного мнения YouGov, почти половина респондентов высказалась за принятие в Германии подобного закона. В ФРГ отказ от сексуальных контактов необходимо выразить словами или действиями.

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