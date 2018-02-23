Власти Москвы решили увековечить Бориса Немцова

В Москве установят памятную доску политику Борису Немцову. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter в четверг, 22 февраля.



”На заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову”, — написал он.

Мемориал появится по адресу Малая Ордынка, дом №3, где жил политик. Как отметил Собянин, доску будут устанавливать ”за общественные деньги при условии согласия жителей дома”.

Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте гибели политика почти сразу же был организован стихийный мемориал. Почти сразу различные активисты начали приносить туда цветы, однако их регулярно убирали. 14 июля Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме отказалась дать разрешение на установку мемориала на Большом Москворецком мосту, поскольку, по словам главы комиссии по культуре, ”в Москве нет традиции устанавливать памятные знаки на месте убийств”.

7 сентября 2017 года оппозиционер Владимир Рыжков с активистами установили самодельную памятную табличку Борису Немцову на доме, где жил политик. Однако через несколько дней доску сняли активисты движения SERB, а в администрации района Замоскворечье заявили, что он был установлен незаконно. В октябре табличку снова повесили на стену дома и снова сорвали.