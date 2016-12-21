Прокуратура Германии назвала имя подозреваемого по делу о теракте в Берлине, в результате которого погибли 12 человек. По ее данным, им является 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, пишет gazeta.ru.

Как сообщает прокуратура, подозреваемый может быть вооружен. В операции по его поимке будут участвовать все полицейские Германии.

Ведомство предлагает €100 тыс. любому, кто предоставит ценную информацию о местонахождении предполагаемого преступника. Однако власти предостерегли граждан о возможной опасности.

”Если вы увидели искомого гражданина, сообщите полиции. Не подвергайте себя опасности, поскольку он может быть вооружен”, — говорится в сообщении немецкой прокуратуры.

Ранее в МВД Германии сообщили, что подозреваемый по делу о теракте в Берлине гражданин Туниса известен спецслужбам.