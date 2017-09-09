"Витамины" почтой: в Латвии мать и дочь отравились, выпив вместо магния таблетки экстази

На этой неделе в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу были доставлены 39-летняя женщина со своей 18-летней дочерью. Женщина и девушка помещены в отделение Токсикологии и сепсиса. Как оказалось, они заказали по почте таблетки магния, однако в таблетках содержались наркотические вещества.

Как отмечают в больнице, некоторое время назад мать обнаружила в почтовом ящике черно-белую газету, в которой содержалось описание различных витаминов и препаратов, содержащих минеральные вещества. Позвонив по указанному в газете номеру, женщина сделала заказ, который пришел ей по почте. В пакете было 100 таблеток розового цвета, на которых было указано Mg (символ магния), передает rus.delfi.lv.

Мать и дочь приняли таблетку одновременно. Однако первой почуяла неладное девушка.

"Я лежала и смотрела сериал, когда внезапно ощутила себя, словно я пьяная. Начал затуманиваться взгляд. Подошла к зеркалу — зрачки огромные, глаза почти черные. Говорю: "Мама, с твоими витаминами что-то не так". Она сразу же позвонила в "неотложку". После этого я уже ничего не могла делать самостоятельно. Меня обувал брат. Я не могла спокойно полежать — меня охватило какое-то беспокойство, я все время хотела двигаться. Мне стало страшно, очень неприятное ощущуение", — рассказала девушка.

Через некоторое время подобные симптомы стали проявляться и у матери.

"После этого добавились еще и галлюцинации. Многое я уже и не помню", — пояснила пострадавшая женщина.

Бригада Службы неотложной медицинской помощи доставила мать и дочь в больницу. После проведения токсикологической экспертизы оказалось, что они, сами того не зная, употребили экстази. После получения необходимой медицинской помощи на следующий день пострадавших выписали из больницы.