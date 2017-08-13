13.08.2017, 11:10

ВИДЕО: В Виргинии автомобиль въехал в толпу: один погибший, десятки пострадавших

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Lenta.ru
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ВИДЕО: В Виргинии автомобиль въехал в толпу: один погибший, десятки пострадавших
Reuter / Scanpix

В результате наезда автомобиля на толпу протестующих в Шарлотсвилле (штат Виргиния) один человек погиб, еще 19 пострадали. Об этом сообщает местный телеканал NBC29.

12 августа в центре города автомобиль въехал в демонстрантов, протестующих против акции ”Единство правых”, в которой принимают участие неонацисты. Водитель на большой скорости протаранил людей, после чего попытался скрыться. Он был задержан полицией, его действия квалифицировали как умышленное убийство, сообщил в своем Twitter репортер Генри Графф.

Накануне ультраправые провели в Шарлотсвилле факельное шествие, требуя от городских властей отказаться от планов снести памятник генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.

После шествия в округе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

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