ВИДЕО: В Вильнюсе камера наблюдения запечатлела, как произошло тяжелое ДТП

В кадр камеры наблюдения в Вильнюсе попала авария, в которой пострадала 28-летняя женщина, передает Delfi.lt.
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СТУДИЯ DELFI | Миру нужна глобальная уборка! Как стать участником Всемирного дня чистоты и где он пройдет
09.06.2018
15 сентября этого года в 150 странах мира впервые пройдет Всемирный день чистоты (World Cleanup Day). Глобальное движение за чистоту выросло из нашей отечественной однодневной общенациональной уборки "Сделаем! Teeme Ära!”. Сегодня в студии DELFI Татьяна Лаврова - человек, который стоял у истоков движения «Сделаем!» в Эстонии, а сейчас занимается подготовкой Всемирного дня чистоты в России.
Управлявший трактором 12-летний мальчик опрокинул его — один из пяти пассажиров-детей пострадал
09.06.2018
В Эстонии в русской школе с госэкзамена удалили ученика, который отправил матери фото с заданиями, а она опубликовала их в Facebook
08.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты в Selver и Elron, блокировка водителей Taxify и пожар на парковке ТЦ Astri
08.06.2018
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Прокуратура пришла к выводу, что погибшая в ДТП на Сааремаа женщина сама выпрыгнула из машины
08.06.2018
Застройщик о пожаре в квартале Вольта: дом стоит и не сгорел, не так ли? Его можно восстановить
08.06.2018
Главным подрядчиком строительства горевшего вчера здания в квартале Вольта была Metropoli Ehitus AS — дочерняя фирма Endover. Сидящий в правлении обоих предприятий Оливер Макко ездил сегодня на место, чтобы осмотреть дом изнутри, но до окончания экспертизы он не может сказать, какая именно там ситуация.
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Juhataja - peadirektori asetäitja
VEETEEDE AMET
Tähtaeg: 14.06.2018
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Projektijuht / objektijuht
MERKO (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 12.06.2018
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?
08.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ