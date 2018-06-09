09.06.2018, 09:56

ВИДЕО: В Вильнюсе камера наблюдения запечатлела, как произошло тяжелое ДТП

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rus.delfi.ee
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В кадр камеры наблюдения в Вильнюсе попала авария, в которой пострадала 28-летняя женщина, передает Delfi.lt.

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