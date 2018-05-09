09.05.2018, 21:36

ВИДЕО: В Москве совершено нападение на Посольство Латвии

 (60)
дополнено в 07:52
rus.DELFI.lv
EST 9
UKRAINE-CRISIS/RUSSIA
Foto: Ints Kalninš, REUTERS

Вечером в среду 9 мая было совершено нападение на Посольство Латвии в Москве, сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, нападавшие задержаны. Ринкевич пообещал, что Латвия подаст ноту МИДу России, потребовав обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатическому представительству. "Такие провокации недопустимы", — написал Ринкевич в Twitter.

Как пояснил пресс-секретарь МИДа Латвии Гинт Егерманис, около 17.30 к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S". Вандалов сразу задержали. Мотивы нападения пока не ясны.



ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ







ФОТО: В Силламяэ 9 мая прошла акция ”Бессмертный полк”. Организаторы подали заявление в полицию

10.05.2018
9 мая в Силламяэ в четвертый раз прошла акция памяти ”Бессмертный полк”. Как говорят жители города, с каждым годом на это шествие приходит все большее число участников.
Подробнее

Загадка сгоревшего миллионера: погибший при таинственных обстоятельствах бизнесмен был застрахован почти на 800 000 евро

10.05.2018
Девять лет назад в своем автомобиле сгорел миллионер, торговец автомобилями. Полиция посчитала, что это несчастный случай. Но потом начали выясняться странные вещи, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106712004
215,10 €
129,06 €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106861001
182,70 €
109,62 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212001
96,30 €
57,78 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ЭКСПЕРТ | Мебельный рынок Эстонии 20 лет спустя

10.05.2018
Интересно иногда оторваться от текущей работы и вспомнить, как менялся наш местный мебельный рынок на протяжении последних двадцати лет. В ежедневной суете изменения незаметны, но если сравнить “тогда” и “сейчас”, то понимаешь, что изменилось буквально всё.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики

10.05.2018
С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России.
Подробнее