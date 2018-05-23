23.05.2018, 15:00

ВИДЕО: В Гондурасе при посадке разломился надвое частный самолет из США

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NEWSru.com
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По меньшей мере шесть американцев получили ранения в результате неудачной посадки самолета Gulfstream G200 в столице Гондураса Тегусигальпа утром 22 мая.

Реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса прилетел частным рейсом N813WM из Остина (штат Техас, США), но при посадке в международном аэропорту "Тонконтин" около 11:20 по местному времени, коснувшись земли, он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул в овраг, сообщает La Prensa. При этом его корпус раскололся пополам. Причины катастрофы устанавливаются.

Точное количество людей на борту до сих пор не уточняется — по разным данным, от шести до девяти человек. Согласно отчетам местных властей, обошлось, к счастью, без погибших.

Один из свидетелей происшествия рассказал, что он помог пятерым мужчинам и женщине выйти из самолета. По его словам, все они были "почти невредимы", передает BBC.

Из-за того, что ВПП "Тонконтина" очень короткая и расположена в окружении гор, она считается одной из самых опасных в мире. В 2008 году практически в том же самом месте разбился самолет авиакомпании TACA — тогда погибли пятеро человек.

Правительство Гондураса сейчас строит новый международный аэропорт примерно в 50 км от столицы.

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