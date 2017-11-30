ВИДЕО: украинец взорвал две гранаты на заседании суда, есть погибшие

Житель Украины взорвал две гранаты во время слушаний в Никопольском суде в Днепропетровской области. В результате сам мужчина погиб, еще семь человек пострадали, сообщает в четверг, 30 ноября, пресс-служба Главного управления Нацполиции региона.

Как видно на кадрах, к зданию суда подъезжают машины скорой помощи, врачи выносят раненых на носилках.

По данным полиции, инцидент произошел в 11:20 по местному времени, когда в суде слушалось дело об убийстве. Гранаты взорвал отец потерпевшего по делу. ”Осколочные ранения получили трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, сотрудник суда и один гражданский. Всех пострадавших доставили в больницу”, — уточнили в пресс-службе.

При этом, как сообщила пресс-служба Совета судей Украины на своей странице в Facebook, в результате взрыва погибли два человека. ”По предварительной информации, мужчина, бросивший гранату, погиб на месте. Есть еще один погибший, а также много раненых. Здание окружено сотрудниками полиции”, — отмечается в сообщении.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 115 УК Украины (”Умышленное убийство”).