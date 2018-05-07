ВИДЕО: Путин впервые показал новый президентский автомобиль российского производства

Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию на новом российском лимузине серии "Кортеж". Черный представительский седан доставит вступающего в должность избранного президента к Большому Кремлевскому дворцу, передает ТАСС.

Как рассказал ТАСС источник, близкий к организации церемонии, “автомобиль прошел все необходимые испытания, подтверждающие его безопасность при использовании для передвижения первого лица государства”.

Ранее глава российского государства всегда использовал автомобили Mercedes.

Проект “Единая модульная платформа” (ЕМП, устойчивое популярное название — проект “Кортеж”) предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы. Проект реализуется с 2013 года — тогда, согласно распоряжению правительства, единственным исполнителем размещенного Минпромторгом заказа по созданию линейки автомобилей стал ФГУП “НАМИ”.

Сейчас речь идет о четырех моделях кузова: седан, лимузин (удлиненная версия седана), внедорожник и минивэн. Ключевая задача проекта — создание лимузина для первого лица государства. Также автомобили проекта будут создаваться для госслужащих и со временем заменят существующий автомобильный парк, куда входят машины иностранных брендов. Не исключено, что в дальнейшем будет расширена и линейка производимых автомобилей.

Под каким брендом будут ездить автомобили проекта, остается секретом.