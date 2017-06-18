18.06.2017, 19:40

ВИДЕО: Президент Коста-Рики съел осу и продолжил давать интервью

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NEWSru.com
EST
herilane
herilaneFoto: Ingmar Muusikus

Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис проглотил осу во время беседы с журналистами. Он попросил стакан воды и продолжил давать интервью, передает РИА "Новости" со ссылкой на ABC 6. Видео забавного происшествия опубликовано на YouTube.

Насекомое подлетело к Солису, когда тот произносил речь об открытии завода по производству асфальта в южном городе Пасо-Реаль. Оса залетела президенту в рот, и тот вынужден был проглотить ее.

Впрочем, президент не растерялся: "Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает… Чистый белок".

Он также предложил отправить видео на CNN.

Помощник поднес ему стакан воды, и, отпив из него, Солис продолжил давать интервью.

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