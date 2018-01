ВИДЕО: Пассажирский самолет в Турции съехал с полосы и застрял на краю утеса

На борту судна находились 162 пассажира и экипаж. По данным властей, всех удалось успешно эвакуировать.

На кадрах с места случившегося видно, что самолет не только съехал с ВПП, но и застрял в грязи на краю утеса в нескольких метрах от воды.

Аэропорт Трабзона на время закрыли после инцидента, его причина пока неизвестна.

#BREAKING: Passenger jet skids off freezing runway at Turkey's Trabzon Airport stopping just feet from the sea: non of the 162 people onboard were injured pic.twitter.com/eV1j7UfU1T— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 14, 2018