10.05.2018, 13:25

ВИДЕО: Оттесненный охраной Путина ветеран рассказал о случившемся

 (23)
комментарий Кремля
rus.delfi.ee
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Ветеран Дмитрий Сыркашев, который вместе с президентом России Владимиром Путиным возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, рассказал RT об инциденте с охраной российского лидера.

”Я сзади иду, президент меня знает: мы еще до этого с ним встречались. И он меня, значит, к себе… Охранники хотели отодвинуть меня, но президент придержал — и все, я пошел, охранники меня больше не трогали. Они почувствовали, что президент меня знает и я хорошо с президентом знаком”, — сказал Сыркашев.

Ветеран отметил, что после этого они пошли в сторону Могилы Неизвестного Солдата.

После парада Победы в Москве Путин вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем вышел на Красную площадь, направляясь на памятную церемонию.

Ветеран попытался подойти к Путину и пожать руку, однако ему преградили дорогу.

Президент России вмешался в ситуацию, пригласив ветерана пройти вместе с ним.

В Кремле, комментируя произошедшее, отметили, что это была ”непреднамеренная случайность”.

”Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь”, — цитирует Пескова радиостанция ”Говорит Москва”.

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