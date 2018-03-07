ВИДЕО: Отказавшийся от дебатов Грудинин принес цветы Собчак и вновь ушел с дебатов

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин, который ранее отказался от участия в предвыборных дебатах на "Первом канале", все же пришел на эфир, чтобы поздравить женщин с наступающим 8 марта и извиниться перед своей соперницей Ксенией Собчак за поведение оскорбившего ее лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"У нас тут такой коллектив, но только одна женщина. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней", — сказал Грудинин.

"Конечно, и победить она вряд ли победит, это буду я. Но все равно хочу поздравить с этим праздником", — добавил он и подарил Собчак букет цветов.

При этом он отметил, что "это не дебаты", и поэтому участвовать в них он не будет. Около половины своей минутной речи кандидат посвятил поздравлению женщин с наступающим 8 марта. Он пожелал им, "чтобы государство и власть знали, что если и есть, чем гордиться, то это не ракеты, не танки и не нефтегазовые доходы, это наши дорогие женщины".

28 февраля во время предвыборных дебатов Собчак после нецензурного оскорбления со стороны кандидата в президенты Владимира Жириновского облила его водой. Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов на дебатах, они сами могут защитить свою честь и репутацию в суде. 2 марта адвокаты Собчак подали в Генпрокуратуру заявление с просьбой возбудить в отношении Жириновского административное дело об оскорблении.