ВИДЕО: Навальный показал дом одного из богатейших людей России

Оппозиционер Алексей Навальный показал дом миллиардера Алишера Усманова в своем блоге. По словам Навального, с помощью дрона они сняли старый дом бизнесмена и новый — тот, который построен на участке, полученном от фонда ”Соцгоспроект”. Об этом участке Фонд борьбы с коррупцией рассказывал в фильме-расследовании ”Он вам не Димон”, пишет Znak.com.

Миллиардер Алишер Усманов подал в суд на Фонд борьбы с коррупцией после публикации фильма ”Он вам не Димон”, посвященного премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В расследовании фонд Алексея Навального заявил, что Усманов безвозмездно передал фонду ”Соцгоспроект”, который возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, усадьбу на Рублевке стоимостью 5 млрд рублей. Навальный считает это действия взяткой.

Сам Усманов заявил, что он поменял усадьбу на участок ”Соцгоспроекта” размером 12 гектаров — сделка прошла без оплаты, так как стоимости этих двух активов примерно одинаковые.