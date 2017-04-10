ВИДЕО: На Украине радикалы замуровали офис "Сбербанка" и устроили рядом бессрочный пикет

Украинские радикалы утром 10 апреля замуровали офис "Сбербанка", расположенный на улице Пушкина в центре Харькова. Местные СМИ расходятся в идентификации активистов, среди приведенных названий общественного объединения, организовавшего акцию, фигурируют "Восточный корпус", "Гражданский корпус" и "Национальный корпус". Издание "Деловая столица" утверждает, что акция организована "азовцами".

"Корреспондент" отмечает, что активистам, заложившим вход в отделение банка пеноблоками, никто не препятствовал, полиция пока не комментирует ситуацию. Представитель радикалов Олег Ширяев написал в Facebook, что акция, ответственность за которую взял на себя "Национальный корпус", будет бессрочной.

Харьковский сайт Status Quo заверяет, что сотрудникам "Сбербанка" позволили покинуть помещение, прежде чем вход был забаррикадирован. На витрину офиса нанесена надпись "Rus bank over", стены оклеены агитационными листовками.

Около 50 человек, протестующих против деятельности в Харькове "российских оккупантов", расположились на креслах-мешках и греются у печки, сооруженной из металлической бочки. Они намереваются пикетировать учреждение круглосуточно.

"Это банк агрессора. Эти финансы, которые Россия проворачивает в Украине — часть гибридной войны против нас. В Украине должен работать свой капитал и свои банки. Наше правительство ничего не предпринимает, поэтому мы будем физически блокировать работу отделений российских банков", — приводит слова Олега Ширяева сайт 057.ua. По словам активиста, после закрытия "Сбербанка" радикалы намерены "взяться" за следующий российский банк.

Как напоминает ТАСС, в январе этого года украинские радикалы объявили войну дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от властей отозвать у них лицензии и принять закон о запрете их работы на Украине. Радикалы блокировали входы в финучреждения цепями, замуровывали двери строительными блоками, обливали краской витрины, призывая граждан забирать из банков деньги. Под давлением националистов президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. После этого радикалы приостановили акцию, чтобы, как они заявили, дать время украинцам забрать свои средства.

"Сбербанк" 27 марта объявил о продаже 100% акций дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.