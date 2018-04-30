ВИДЕО: "Мы могли разбиться". Самолет с группой Serebro совершил аварийную посадку в Черногории

Концертный директор группы Serebro Елена Вакулина сообщила РБК об аварийной посадке самолета авиакомпании S7, который летел в Черногорию.

”Это было вчера, в Черногории была аварийная посадка самолета. Никаких деталей не могу сказать, потому что я нахожусь в России, я только вчера услышала это с их [участников и представителей группы] слов и успокаивала их, консультировала менеджера, что делать”, — пояснила Вакулина.

По ее словам, решение, обращаться ли по данному факту в суд, будут принимать продюсер и юристы группы. ”Это дело продюсера, который примет решение какое-то, и наших юристов. Нам нужно, прежде всего, чтобы прилетела группа, а после этого махать крыльями, без них мы ничего не можем сделать”, — добавила она.

При заходе на посадку рейса GH 925 в Тивате произошел ”невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию”, заявили РБК в пресс-службе авиакомпании S7.

”С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице. Экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности. Подобные нештатные ситуации регулярно отрабатываются пилотами и экипажем”, — пояснили в авиакомпании.