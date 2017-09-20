ВИДЕО: Мощное землетрясение в Мексике: больше 240 погибших

Общее число жертв сильнейшего землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по данным властей, превысило 240 человек. Число погибших постоянно растет.

Мехико привык к землетрясениям. Но этот конкретный толчок, произошедший ровно в годовщину мощнейшего землетрясения 85-го года, был одним из сильнейших на памяти местных жителей.

Представители властей сообщают, что в столице разрушены десятки домов.

Аэропорт Мехико закрыт. Множество зданий в городе полностью эвакуированы.

Спасатели прибыли в районы города с наибольшими разрушениями. Есть опасения, что под завалами остаются люди. Спасатели и добровольцы разгребают завалы разрушенных зданий.

По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго, в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

По меньшей мере 54 человека погибли в мексиканском штате Морелос, к югу от столицы, 8 человек в штате Мексика, 6 человек в штате Пуэбла и 4 человека в столице страны Мехико.

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето призвал народ не скапливаться на улицах, чтобы дать возможность спасателям добраться до завалов. Во многих районах прервана телефонная связь.

Лидеры США, Канады и других стран выразили свои соболезнования пострадавшим от землетрясения.