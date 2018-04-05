05.04.2018, 11:48

ВИДЕО: Корабли ВМФ РФ в ходе учений отразили ”вражеский налет” в Балтийском море

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Корабли ВМФ РФ в ходе учений отразили ”вражеский налет” в Балтийском море
Foto: Igor Zarembo, Sputnik

Корабли Балтийского флота в ходе учений отразили налет условного противника и провели стрельбы по морским мишеням, пишет "Звезда" и приводит кадры учений:

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