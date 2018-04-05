ВИДЕО: Корабли ВМФ РФ в ходе учений отразили ”вражеский налет” в Балтийском море

Корабли Балтийского флота в ходе учений отразили налет условного противника и провели стрельбы по морским мишеням, пишет "Звезда" и приводит кадры учений:
05.04.2018, 11:48
Корабли Балтийского флота в ходе учений отразили налет условного противника и провели стрельбы по морским мишеням, пишет "Звезда" и приводит кадры учений:
S-grupi trainee programmi tuleviku talendid
PRISMA PEREMARKET AS
Tähtaeg: 10.04.2018
Põhja piirkonna kinnisvarahaldur
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 11.04.2018
Group marketing and sales officer (cmo)
ATOY GRUPP (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 10.04.2018
Professors and lecturers
ESTONIAN BUSINESS SCHOOL
Tähtaeg: 17.04.2018
Teravilja ostu- ja müügijuht
SILIKAAT GRUPP AS
Tähtaeg: 25.04.2018
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