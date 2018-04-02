ВИДЕО: Это фиаско! Первый в истории ”Почты России” запуск беспилотника закончился неудачей

В столице Бурятии Улан-Удэ потерпел крушение беспилотник, доставлявший посылку. Это была первая попытка "Почты России" передать груз адресату на квадрокоптере.

Дрон стартовал с площадки почтового отделения в 105-м микрорайоне города, а доставить почтовый груз надо было в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии. Но по пути следования беспилотник вдребезги разбился, врезавшись в стену трехэтажного дома, сообщает "Байкал-Медиа". Никто не пострадал.

"Московский комсомолец" при этом пишет, что целью полета было село Нижний Саянтуй того же района, расположенное в 16 километрах от места старта.

Наблюдать за полетом дрона с двухкилограммовой посылкой собрались чиновники и журналисты Бурятии. Коптер врезался в жилой дом на уровне второго этажа между окон, а затем резко спикировал вниз и разбился. Размер ущерба составил 1,2 миллиона рублей. В технопарке остались два беспилотника, и почтовики собираются, судя по всему, проводить более тщательные испытания, чтобы не разбить и их.

Видео крушения беспилотника опубликовано на Youtube-канале телерадиокомпании "Тивиком".

При этом накануне, 1 апреля, был проведен тестовый запуск дрона при скорости ветра до 16 км/ч, и аппарат показал хорошую устойчивость.

По данным "МК", аппарат был российского производства - "Рудрон/Экспедитор 3М" типа "мультикоптер". Как следует из его характеристик, он способен доставлять груз весом четыре, 50, 100 и 230 килограммов. Крейсерская скорость беспилотника 60 км/ч, масса - семь килограммов. Дальность полета составляет 60-70 километров с возвратом. При этом аппарат должен следовать по маршруту, выстроенному в онлайн-картах, и не отклоняться от заданного курса.

В момент приземления, если бы таковое произошло по заданному адресу, квадрокоптер должен был заглушить двигатели на три минуты, в течение которых с него сняли бы груз, и потом вновь завелся бы, чтобы вылететь в обратном направлении.

Бурятию выбрали тестовой площадкой для первого в истории "Почты России" доставки груза по итогам рабочей встречи главы Республики Алексея Цыденова и генерального директора "Почты России" Николая Подгузова, которая состоялась во время инвестиционного форума в Сочи, отмечает "Восток-Телеинформ". Предполагалось, что после первого успешного запуска беспилотник будут использовать для доставки грузов в труднодоступные районы в регионах страны.

Подобные меры особенно актуальны для сельской местности и удаленных районов России, где не очень хорошо развита инфраструктура.