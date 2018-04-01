01.04.2018, 20:20

ВИДЕО читательницы с парома: Близ Канарских островов обнаружена дрейфующая лодка с беженцами


rus.delfi.ee
EST 2

Читательница, пребывающая на пароме, который направляется из Хуэльва на Тенерифе, прислала в редакцию видео.

Судно было вынуждено сделать остановку в пути, поскольку рядом с ним была замечена лодка с беженцами.

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