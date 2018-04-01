ВИДЕО читательницы с парома: Близ Канарских островов обнаружена дрейфующая лодка с беженцами

Читательница, пребывающая на пароме, который направляется из Хуэльва на Тенерифе, прислала в редакцию видео.
Судно было вынуждено сделать остановку в пути, поскольку рядом с ним была замечена лодка с беженцами.
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Читательница, пребывающая на пароме, который направляется из Хуэльва на Тенерифе, прислала в редакцию видео.
Судно было вынуждено сделать остановку в пути, поскольку рядом с ним была замечена лодка с беженцами.
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