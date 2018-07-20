ВИДЕО | Бьют дубинками и льют воду, чтобы захлебнулся: опубликована запись пытки заключенного в российской колонии

"Смотри, у него нога отекает". — "Да у меня у самого уже руки затекли!" — отпускают реплики избивающие. "Смена караула", — шутит человек в подполковничьих погонах, уступающий коллеге очередь колотить заключенного по пяткам.

На ролике запечатлена пытка Евгения Макарова 29 июня 2017 года. Его фамилия не раз звучит на записи. Как он рассказывал позже, с 15 июня по 7 июля он находился в штрафном изоляторе (ШИЗО) за то, что занимался спортом без майки. 29 июня его вместе с другими заключенными вывели на прогулку, а по возвращении в камеру он увидел, что на полу валяется письмо, присланное ему из дома и хранившееся в Библии. Он спросил у сотрудников ФСИН, нормально ли это, ему ответили, что да, нормально. После чего Макаров бросил "Ну тогда пошли вы…", и ему заявили, что с ним проведут профилактическую беседу.

Так называемая беседа, собственно, и запечатлена на видео, причем запись в какой-то момент обрывается, а пытка — нет. По словам Макарова, он несколько раз терял сознание, но впоследствии был готов назвать имена избивавших его сотрудников ФСИН или узнать их по лицам.

Юрист "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова после того дня выяснила, что Макаров не может встать на ноги и ходит под себя кровью, она приехала в Ярославль, но администрация колонии в течение нескольких дней отказывалась допустить ее к заключенному. В конце концов добившись встречи, Бирюкова задокументировала в протоколе состояние осужденного. У него были гематомы, ссадины, порезы от наручников, лопнувшие сосуды в глазу, опухшие ноги.

Адвокат послала заявления во ФСИН, Следственный комитет, прокуратуру и обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако по запросу ЕСПЧ Россия ответила, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Сотрудники ФСИН дали объяснения о произошедшем 29 июня, не совпадающие со свидетельствами Макарова. По их словам, заключенному нанесли всего около восьми ударов дубинкой, некоторые из которых пришлись по ступням ног.

ФСИН начала служебную проверку

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области вскоре после публикации материала начало служебную проверку. По ее результатам будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Региональное управление Следственного комитета тоже начало процессуальную проверку, пишет "ПроГород".

Ранее, в апреле 2017 года, Макарова избили вместе находившимся на тот момент в ИК-1 Иваном Непомнящих и еще одним заключенным Русланом Вахаповым. После этого начальник ярославской колонии был уволен.