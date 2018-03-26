ВИДЕО: "Будешь говорить по-латышски!" В Латвии охранница Maxima орет на иностранца

В воскресенье, 25 марта, покупатели магазина Maxima стали невольными свидетелями инцидента между охраной и иностранцем, вставшим в кассу для родителей с детьми, пишет rus.delfi.lv.

"Я уже собираюсь. Вы говорите по-английски? Работает всего две кассы, всего две кассы, — пытается объяснить иностранец охраннику. На что охранница начинает орать: "Будешь говорить по-латышски!" Услышав, про две кассы, она распаляется еще больше. "Читать умеешь?! Читать научись!" — орет женщина и тычет в вывеску.

Комментирует Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений ООО "Maxima Latvija":

"От имени компании приносим извинения за ситуацию, возникшую 25 марта в магазине Maxima XX, на проспекте Курземес, 141. В магазинах "Maxima Latvija" функции охраны выполняет охранное предприятие. Мы потребовали от работников охранной компании объяснений, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение по дальнейшим действиям."