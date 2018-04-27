ВИДЕО: Авто Ким Чен Ына, отправившегося на обед, сопровождали 12 бегущих охранников

12 охранников сопровождали автомобиль с Ким Чен Ыном, который отправился на обед по окончании первой части переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидер КНДР проведет отдельную трапезу, вернувшись на сторону КНДР демаркационной линии в Пханмуджоме.

Лидеры двух стран провели за столом переговоров около двух часов. После раздельной трапезы Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын примут участие в церемонии высадки сосны, символизирующей мир и процветание Корейского полуострова.

Затем лидеры двух государств смогут пообщаться с глазу на глаз в ходе небольшой прогулки без сопровождения. После этого президент Южной Кореи и лидер КНДР вернутся за стол переговоров.

Перед началом переговоров лидеры двух стран выразили готовность провести конструктивный диалог, направленный на становление мира и процветания на Корейском полуострове. В частности, Ким Чен Ын выразил уверенность, что переговоры с Мун Чжэ Ином "приведут к хорошему и значимому результату" и отметил, что КНДР готова выполнить все обязательства, которые возьмет на себя. Мун Чжэ Ин, в свою очередь, поблагодарил Ким Чен Ына за проявленные решимость и мужество и призвал его вместе принести мир и благополучие Корейскому полуострову.