ВИДЕО: Apple представила безрамочный iPad Pro и новый MacBook Air

Старт продаж нового ноутбука намечен на 7 ноября, а прием предзаказов начнется 30 октября. Стоимость самой доступной версии MacBook Air с процессором Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ составит 1199 долларов США.

iPad Pro

Что же до обновления линейки планшетов Apple iPad Pro, то представленная в Нью-Йорке модель доступна в версиях с дисплеями диагональю 11 (ранее 10,5) и 12,9 дюйма, пишет The Verge. При этом за счет уменьшения рамок экрана первая модель получила увеличенный дисплей, сохранив прежние размеры, а 12,9-дюймовый iPad Pro стал немного компактнее.

Новые iPad Pro стали первыми планшетами в истории Apple без домашней кнопки (это позволило уменьшить рамки дисплея со всех сторон). Взамен устройства получили поддержку системы управления жестами, которая дебютировала в iPhone X. Кроме того, оба планшета поддерживают систему распознавания лиц Face ID.

Если говорить о начинке новых iPad Pro, то устройства получили новый чип A12X Bionic с 8-ядерным процессором и 7-ядерным графическим процессором. По производительности в работе с графикой планшеты в Apple сравнили с игровой консолью Xbox One S. Объем встроенной памяти новых iPad Pro может достигать 1 ТБ.

Еще одним значимым обновлением линейки можно назвать отказ от разъема Lightning, который уступил место разъему USB-C, на что Apple не решилась пойти в случае с представленными в сентябре iPhone. Появление этого разъема среди прочего позволит будущим владельцам iPad Pro использовать планшеты для подзарядки своих смартфонов. Также планшеты получили по четыре динамика, 12-Мп камеру и обновленный стилус Apple Pencil, который поддерживает беспроводную зарядку — для этого его достаточно примагнитить к торцу планшета.

Старт продаж новых планшетов Apple в странах "первой волны" намечен на 7 ноября. Стоимость планшета будет начинаться от 799 долларов для 11-дюймовой модели и от 999 долларов для 12,9-дюймового планшета. Покупателям будут доступны модели с 64, 256 и 512 ГБ памяти и с накопителем на 1 ТБ.