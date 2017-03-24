ВИДЕО: Агентство "РБК-Украина" опубликовало кадры убийства Вороненкова

В свободном доступе появилась видеозапись, на которой запечатлено убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного 23 марта в центре Киева. Запись была опубликована агентством "РБК-Украина". В издании пояснили, что видео было предоставлено источником журналистов в следственных органах.

На видеозаписи, которая длится чуть более минуты, видно, как бывший российский парламентарий стоит на тротуаре рядом с припаркованными машинами и держит в руках мобильный телефон. Вскоре его догоняет мужчина в светлой куртке, который, вероятно, являлся его охранником, и они начинают идти по тротуару.

Через несколько секунд в объективе камеры появляется мужчина, одетый в спортивную одежду и с капюшоном на голове. Незнакомец, который виден на записи лишь со спины, быстрым шагом настигает идущих впереди Вороненкова и его телохранителя.

Вероятно, преступник окликнул экс-депутата Госдумы по имени или каким-то другим способом привлек его внимание, потому что на кадрах видно, как Вороненков останавливается и разворачивается лицом к мужчине.

В этот момент преступник достает пистолет и открывает огонь, в результате которого Вороненков моментально падает на землю. На кадрах видно, как охранник экс-депутата пытается помешать нападавшему, однако сам получает ранение и тоже падает на землю.

Преступник, в свою очередь, вплотную подходит в Вороненкову, уже лежащему на земле, и делает несколько контрольных выстрелов. После этого убийца скрывается за углом здания. Охранник Вороненкова стреляет вслед киллеру, а затем подходит к телу экс-депутата.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева у гостиницы "Премьер Палас". Киллер выстрелил в него несколько раз и был ранен в перестрелке с телохранителем Вороненкова. Убийцу госпитализировали, но он умер, не приходя в сознание.