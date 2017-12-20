Вице-спикер Госдумы допустил применение закона о СМИ-иноагентах к некоторым блогерам

Внесенный в Госдуму законопроект, расширяющий закон о СМИ-иноагентах, теоретически может быть применен и в отношении отдельных блогеров, которые могут быть признаны иностранными агентами. Об этом заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", может ли законопроект быть применен в отношении блогеров, он сказал: "Если он (блогер — ИФ) является СМИ и получает финансирование из-за рубежа, но в принципе мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона".

При этом Толстой отметил, что в принципе законопроект может быть распространен на блогеров, но "это очень теоретическое допущение".

Он отметил, что законодатель не планирует распространять эти поправки на блогеров.

Толстой пояснил, что внесенный накануне законопроект определяет, что если физическое лицо приравнено к средству массовой информации и получает иностранное финансирование, "при этих двух условиях это физическое лицо в соответствии с законопроектом может быть признано иностранным агентом".

Законопроект внесен вице-спикером Госдумы Петром Толстым, председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным, а также сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой.

Согласно проекту закона, распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без указания на то, что эти материалы созданы иноагентом, не допускается.

В выходных данных зарегистрированного СМИ, участниками которого являются российские юрлица, выполняющие функции иностранного агента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным агентом, говорится в проекте закона.

Владельцы информационных ресурсов, не являющиеся СМИ-иноагентами, при распространении их материалов или сообщений должны указывать, что такие материалы и сообщения созданы иноагентами, предусматривает проект закона.