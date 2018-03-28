Вице-губернатор Чернов заявил, что митинг в Кемерово был попыткой дискредитировать власть, позже был снят с должности

Вчерашний митинг в Кемерово, посвященный пожару в торговом центре "Зимняя вишня", был спланированной акцией, направленной на дискредитацию в целом структур власти, заявил первый вице-губернатор региона Владимир Чернов. Чиновник уверен: губернатор Аман Тулеев правильно сделал, что не стал выходить к собравшимся на площади людям.

По словам заместителя Тулеева, которые передает "Интерфакс", в акции участвовало много "подогретой" молодежи: "Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить".

"По оценкам, предварительно процентов 25-30 — это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти", — заявил Чернов.

"Я считаю, это абсолютно правильное решение, если возникает критика, что губернатор вчера не появился на митинге", — сказал Чернов. Он добавил, что Тулеев принял решение провести встречи с родственниками погибших. Как сообщили РИА "Новости" в региональной администрации, эти встречи уже начались.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя и начальника департамента внутренней политики, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок.

Накануне в Кемерово прошел митинг, в котором приняли участие около четырех тысяч человек. Митингующие потребовали от властей рассказать правду о трагедии, опубликовать полные списки погибших и пострадавших. Некоторые участники акции говорили, что не верят в официально обнародованное число жертв. Люди также просили ответить на вопрос, почему спасателям не удалось помочь людям.

Митингующие, в частности, потребовали отставки мэра города Ильи Середюка и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Во вторник в город приехал президент РФ Владимир Путин. Он провел совещание по расследованию пожара, навестил пострадавших в больнице и встретился с инициативной группой, которая, по договоренности с мэром, обследовала морги в поисках неучтенных жертв. Ни Путин, ни Тулеев на митинге в результате так и не появились, хотя участники требовали их присутствия.