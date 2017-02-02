ВГТРК подала в суд на Первый канал

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подала иск о взыскании 192 миллионов рублей с ЗАО ”Первый канал. Всемирная сеть”, которая распространяет за рубежом программы Первого канала.
Информации о сути разбирательства пока нет. В качестве третьей стороны к иску привлечена дистрибьюторская компания ”Серебряный экран”, пишет Медуза.
”Первый канал. Всемирная сеть” — дочерняя компания Первого канала. Она занимается созданием его зарубежных версий. Компания также управляет детским телеканалом ”Карусель” — совместным проектом ВГТРК и Первого канала.
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