Верховная рада Украины отменила "закон Савченко"

Украинский парламент 227 голосами при необходимых 226 в четверг, 18 мая, отменил "закон Надежды Савченко", согласно которому один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы.

Этот закон вступил в силу 23 декабря 2015 года, инициировала его Надежда Савченко, еще находясь в заключении в России.

По данным главы Государственной пенитенциарной службы Владимира Палагнюка, только в феврале 2016 года, благодаря закону, из украинских тюрем досрочно вышли более 1600 человек, а еще 3700 осужденным сократили сроки наказания.

Автор законопроекта по отмене "закона Савченко" депутат Антон Яценко (группа "Видрождення") считает, что это было ошибкой, которая обошлась в 55 жизней, 22 изнасилования и 760 разбойных нападений.

"И вышли сейчас на свободу преступники, которые убивали, разбойники. Конечно, мы должны этот беспредел остановить", - заявил он в Верховной раде.

После отмены закона предварительное заключение будет засчитываться судом в случае лишения свободы "день в день", как и было до декабря 2015 года.