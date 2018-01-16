16.01.2018, 15:29

Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР террористами

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Lenta.ru
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Donetsk
DonetskFoto: ALEKSEY FILIPPOV, AFP

Верховная Рада Украины провалила голосование за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, в которой самопровозглашенные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) народные республики признаются ”террористическими организациями”. Об этом во вторник, 16 января, сообщает телеканал NewsOne.

Во время голосования за поправку высказались только 76 из 340 присутствующих в зале депутатов.

Рада 16 января во втором чтении рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса, который в октябре прошлого года внес в парламент президент страны Петр Порошенко. Документ закрепляет статус России как страны-агрессора и устанавливает понятие ”российская оккупационная власть”. Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

В мае 2016 года суд украинского города Сумы, рассматривавший дело бывшего подполковника Службы безопасности Украины, который обвинялся в сотрудничестве с силовыми структурами ДНР, также отказался признать народные республики Донбасса террористическими организациями.

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