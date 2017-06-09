Великобритания получила ”подвешенный” парламент: неизвестно, кто сформирует правительство

По итогам всеобщих выборов в Великобритании будет сформирован ”подвешенный” парламент, в котором ни одна из партий не получит большинства. Кто сформирует правительство, неизвестно, передает "Медуза".
На момент написания этой новости было распределено 631 место в парламенте из 650. Консерваторы получили 307 мест, потеряв по сравнению с предыдущими выборами 12 мандатов. Лейбористам достались 257 мест — на 30 больше, чем у них было ранее. У либерал-демократов 12 мест, у Шотландской национальной партии — 34.
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