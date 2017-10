"Ваши дети моют пол". Как выглядел пикет против реформы русских школ в Риге

В понедельник, 23 октября, Штаб защиты русских школ провел в Риге акцию протеста против решения латвийского Министерства образования и науки (МОН) о переводе средних школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

В пикете приняли участие немногие действующие и многие бывшие политики, а также всевозможные активисты, и каждый из выступающих старался максимально ярко заявить о своем отношении к намеченной реформе образования.

Как сообщил корреспондент латвийского Delfi с места событий, особо сильно от участников пикета "досталось" министру образования и науки Латвии Карлису Шадурскису. Подавляющее число плакатов, которые подготовили активисты, посвящены ему: политик представлен в образе строгой учительницы, ему посвящены лозунги "Карлис, не шадурь", "Шадурка лопнет", "Карлис, твоей карьере конец". Практически на всех изображениях министра фамильярно называли Карлисом, а его фамилия обычно коверкалась.

К началу митинга к Пороховой башне подтянулось порядка 100 человек. Ведущим мероприятия стал депутат 7-го и 9-го Сеймов Мирослав Митрофанов.

Помощник евродепутата Татьяны Жданок Юрий Петропавловский заявил перед собравшимися, что "Шадурскис и его чиновники за наши налоги хотят изнасиловать наше образование на русском языке". Затем последовал ставший уже классическим призыв "Руки прочь от наших школ" с утверждением, что "мы готовы отстоять наши школы". Чтобы усилить эффект, была поставлена песня "Черный Карлис" (перепевка композиции Another Brick in the Wall группы Pink Floyd).

После этого сама Жданок начала скандировать "Русской школе быть" и заявила, что русскоязычным Латвии, по ее мнению, нужен принцип "Русский — родной, латышский — второй". А власти Латвии, как полагает евродепутат, "хотят сделать наc манкуртами, не знающими ни одного языка". Она также привела слова поэта Райниса "Не народ против народа, а вместе против тьмы".

Активист и бывший депутат Владимир Бузаев также взял слово и сообщил присутствующим, что "настало время снова защищать наших детей". Европарламентарий Андрей Мамыкин в свою очередь заявил, что "Латвия это не только Шадурскис, это все мы", и призвал "напомнить ему об этом".

"Выходите, господин министр!" — сказал Мамыкин, пообещав также сбор подписей в защиту билингвального образования и "акции в Брюсселе и Страсбурге".

Татьяна Жданок также отметила, что требования активистов, выступающих за сохранение билингвального образования в Латвии, совпадают с требованиями Евросоюза о предоставлении нацменьшинствам права на получение образования на родном языке.

Депутат Сейма от партии "Согласие" Игорь Пименов сообщил о намерении начать сбор подписей за сохранение билингвального образования — в ближайшем будущем это будет сделано на портале инициатив manabalss.lv. "Нас здесь много. Мы платим налоги. Мы тут не гости", — подчеркнул Пименов.

Экс-депутат Николай Кабанов отметился заявлением, что даже при диктаторе Карлисе Улманисе 100% русских получали образование на родном языке, а также утверждением, что на самом деле в Министерстве образования и науки никто не сможет реализовать намеченную реформу. Поэтому Кабанов призвал Шадурскиса к отставке.

Представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке Константин Чекушин рассказал участникам митинга, что "вместо диалога Минобразования лишь изображает диалог", и "никто не слушает наши предложения". "Мы устали от лжи министра и изображения заботы о наших детях", — сказал Чекушин.

Публицист Илья Козырев в своей мини-речи посетовал, что "все правительства Латвии поучают нас, русских, как жить". При этом, заявил Козырев, "ваши латышские дети заканчивают латышские школы и затем едут в Британию мыть посуду и полы", поэтому посоветовал властям "заняться своими школами и оставить русские школы в покое".

Отметим, что, несмотря на многочисленные призывы выйти к собравшимся, министр образования и науки Карлис Шадурскис этого не сделал. Пикет закончился массовым освистанием политика и предупреждением со стороны организаторов, что эта акция была лишь предупредительной.