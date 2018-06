В Японии произошло сильное землетрясение: три человека погибли

Один из пожилых людей погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где позже скончался. По данным телеканала, еще как минимум 51 человек пострадал.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, 18 июня. Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров. Сильные подземные толчки ощущались в префектурах Осака, Киото, Хиого, Миэ и Нара.

Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда "Синканксэн", сообщает РИА "Новости". Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.

Издание Japan Times назвало землетрясение одним из самых мощных за последнее десятилетие.

Japanese officials confirm at least 3 people have died after 6.1-magnitude earthquake strikes north of Osaka. https://t.co/W8AMFdq5xi pic.twitter.com/a2clD1g4oA