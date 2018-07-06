06.07.2018, 10:50

В Японии казнили основателя секты "Аум Синрике"

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Deutsche Welle
EST
Shoko Asahara
Shoko AsaharaFoto: JIJI PRESS, AFP

По данным японских СМИ, приведен в исполнение смертный приговор в отношении Сёко Асахары — лидера секты "Аум Синрике", — устроившей теракт в токийском метро в 1995 году.

Сёко Асахару — основателя экстремистской секты "Аум Синрикё", устроившей зариновую атаку в токийском метро в 1995 году, и ряд его последователей казнили через повешение. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщил телеканал NHK. Казнь Асахары подтвердили в министерстве юстиции страны. Всего к смерти приговорены тринадцать лидеров экстремистской организации, однако официально точное число казненных не сообщается. По данным ряда японских СМИ, были повешены семь человек.

В 2004 году Сёко Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора. Адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции.

Религиозная секта "Аум Синрикё" была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников, Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году сектанты убили 8 человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано. В марте 1995 года последователи Асахары применили зарин в токийском метро. Тогда погибли более 10 человек, еще около 6 тысяч пострадали.

Секта действовала и на территории России. Приблизительное количество сектантов "Аум Синрикё" в РФ могло достигать 30 тысяч человек. В 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге прошли массовые задержания ее членов.

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