В возрасте 28 лет умер известный диджей Avicii

Представитель шведского диджея и продюсера Avicii (Авичи) заявил о смерти музыканта, передает TMZ.
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи
20.04.2018
Решение о необходимости подготовки серии мероприятий для живущих в Пыхья-Таллинне молодых людей было принято в феврале Круглым столом молодежи — консультативным органом, действующим при районной управе, в состав которого входят представители местных школ и молодежных организаций. О тм, для чего нужен подобный Совет и какие мероприятия ожидают молодежь этой части столицы, в студии DELFI рассказали старейшина управы Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд и представительница Круглого стола молодежи Кристи Рюйтель.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
В СДП слишком много салонной политики? По словам члена совета партии, решения принимаются за чашкой кофе на Тоомпеа
20.04.2018
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Tähtaeg: 30.04.2018
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Tähtaeg: 22.04.2018
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Tähtaeg: 10.05.2018
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Tähtaeg: 29.04.2018
Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?
20.04.2018
Президенту России Владимиру Путину доверяет меньше половины россиян, а за месяц, прошедший после президентских выборов, рейтинг упал на семь процентных пунктов, следует из опроса ВЦИОМ. Это произошло после трагедии в Кемерово, "мусорных" протестов, падения курса рубля и западных санкций, но социологи называют колебания рейтинга традиционными.
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ