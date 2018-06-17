В Вильнюсе открыли магазин для богатых: уксус стоит 100 евро за 100 грамм

В вильнюсском ТЦ открылся гастрономический дом Gourmet Panorama, где в одном месте открылось сразу 20 магазинов качественных продуктов: мяса, рыбы, даров моря, овощей, фруктов, выпечки, десертов и экологических продуктов, сообщает литовский Delfi.
"В Литве, как и во всем мире, становится популярной культура гурмэ, все больше внимания уделяют качеству продуктов, процессу приготовления, экологичности. Созданное на этом пространстве — это манифест разнообразного, здорового и красочного питания", — сказала глава Panoramа Бируте Калановайте.
На открытие дома собралось 300 человек.
Надо признать, что экологические, качественные товары стоят здесь намного дороже, чем в обычном магазине.
Одна из женщин во время открытия предложила сходить в соседний продовольственный магазин сети Rimi и взглянуть на цены похожих экотоваров в нем. Мы зашли, чтобы сравнить эти цены в Rimiи Gourmet Panorama.