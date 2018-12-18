В Венгрии протестующие против нового трудового законодательства осадили здание государственной телекомпании

Вечером в понедельник, 17 декабря, около тысячи человек собрались перед зданием общественной медиакомпании MTVA, а несколько депутатов оппозиционных партий венгерского парламента ворвались в него, добиваясь того, чтобы были оглашены требования протестующих.

"Мы хотим говорить о свободе прессы и распространить требования тысяч демонстрантов против "закона о рабстве", — заявил председатель Венгерской социалистической партии Берталан Тот в ходе импровизированной пресс-конференции. Оппозиционеры обвинили MTVA в ангажированности. По их словам, медиакомпания является "не частным телевидением" партии Орбана, а "телевидением венгерского народа, финансируемым из его налогов".

Сотрудники службы безопасности MTVA вытеснили двух оппозиционных депутатов из здания. Еще одному парламентарию потребовалась медицинская помощь.

Протесты — не только в столице

Протесты вспыхнули в среду, 12 декабря, после принятия в Венгрии закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии, в том числе ограничительного закона о вузах, из-за которого из страны был вынужден уйти либеральный Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.