В Великобритании предотвратили покушение на Терезу Мэй

Британские спецслужбы предотвратили организацию покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Двое организаторов покушения задержаны.

Их задержали 28 ноября, но известно об том стало только сейчас, пишет Meduza. Мужчинам 20 и 21 год. Они планировали с помощью взрывчатки попасть в резиденцию Терезы Мэй на Даунинг-стрит и убить премьер-министра. Никаких других деталей о готовившемся покушении не раскрывается.

По данным The Daily Telegraph, подозреваемые в подготовке теракта придерживаются радикальных исламистских взглядов.

Тереза Мэй занимает пост премьер-министра Великобритании с осени 2016 года. Она также возглавляет Консервативную партию Великобритании.

В Великобритании в 2017 году произошло сразу несколько терактов, которые организовали исламисты. Крупнейших из них произошел в Манчестере, где террорист-смертник привел в действие бомбу после концерта популярной у подростков певицы Арианы Гранде.