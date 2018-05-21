21.05.2018, 21:55

В Великобритании начали три новых расследования против RT

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Deutsche Welle
EST
RT
RTFoto: MLADEN ANTONOV, AFP

Британский медиарегулятор Ofcom в понедельник, 21 мая, открыл три новых расследования против российского телеканала RT. Ранее в апреле Ofcom также начал семь проверок в отношении этого канала.

Расследования проводятся в связи с новостными программами RT от 26 апреля и 4 мая, а также программы Crosstalk от 20 апреля. По словам представительницы Ofcom, регулятор усмотрел в этих выпусках признаки нарушения принципа объективности. Представитель RT заявил, что телеканал принял к сведению начало проверок Ofcom и намерен сотрудничать с регулятором в ходе расследования, сообщает агентство Reuters.

Предыдущие семь расследований против RT были связаны с освещением отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Телеканалу грозил отзыв лицензии на вещание в Великобритании, однако 13 мая Ofcom объявил, что RT сможет продолжить работу в стране.

RT работает в Великобритании с 2011 года, с тех пор Ofcom неоднократно обвинял его в нарушении кодекса вещания.

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