В украинском МВД убийцу Вороненкова назвали агентом российских спецслужб

В МВД Украины заявили, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был агентом российских спецслужб. Об этом в эфире канала "1+1" сообщил советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Личность киллера он при этом не раскрыл, но выразил надежду, что об этом расскажет Служба безопасности Украины (СБУ) или Генпрокуратура. Ранее украинские СМИ сообщили, что у убийцы было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.

"(Экс-депутат) был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходивший в них службу, а затем получивший приказ на ликвидацию врага России — Дениса Вороненкова… Уже известна личность киллера, его биография", — заявил Геращенко. (Цитата по "Украинской правде".) Советник также подтвердил, что киллер был гражданином Украины. По данным Геращенко, киллер был завербован российскими спецслужбами еще 2014 году.

Советник главы МВД также подтвердил, что убийца Вороненкова отслужил в рядах Нацгвардии 13 месяцев. Но он не был участником боевых действий, хотя у него было соответствующее удостоверение, уточнил он.

Депутат добавил, что не уполномочен рассказывать об этом человеке: "Я думаю, что в ближайшее время будет официальная пресс-конференция генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, и они дадут больше информации. С моей стороны это будет некорректно".

Ранее "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники сообщал, что подозреваемый в убийстве 1988 года рождения. По данным издания, он находился в розыске по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева у гостиницы "Премьер Палас". Киллер выстрелил в него несколько раз и был ранен в перестрелке с телохранителем Вороненкова. Убийцу госпитализировали, но он умер, не приходя в сознание.

Начальник управления госохраны Валерий Гелетей уточнил, что киллер не поджидал Вороненкова вблизи "Премьер Паласа", как сообщалось ранее, а следовал за ним на Daewoo Lanos и "практически был на "хвосте" через два автомобиля". "Когда наш пострадавший припарковал автомобиль и наш киллер также припарковался на бульваре Шевченко. Видно, как он выходит, идет по дороге, поднимается и затем происходит убийство", — сообщил Гелетей в эфире телеканала "112 Украина".

Украинские силовики накануне сообщали о намерении задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства.