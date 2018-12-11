В Украине опубликован закон о разрыве договора о дружбе с Россией

Действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанного в 1997 году, будет прекращено с 1 апреля 2019 года.
В газете Верховной рады "Голос Украины" во вторник, 11 декабря, опубликован текст закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, он вступит в силу в среду. Закон, одобренный Верховной радой, был подписан президентом Украины Петром Порошенко 10 декабря. Непродление этого договора "следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", заявил он в понедельник, 10 декабря.
Действие договора будет прекращено 1 апреля 2019 года в связи с вооруженной агрессией России в отношении Украины, которая стала нарушением этого соглашения, говорится в тексте закона.
"Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия", — подчеркивается в документе.
Закон о разрыве договора о дружбе с Россией был принят Верховной радой Украины 6 декабря, его поддержали 277 депутатов, еще 20 были против. Днем ранее комитет украинского парламента по международным делам единогласно одобрил законопроект, внесенный в Раду Петром Порошенко, который определил его как неотложный для принятия.
В конце августа украинский президент заявил, что соглашение о сотрудничестве с РФ "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом". После этого он подписал указ о прекращении договора в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и предложением министерства иностранных дел Украины.
Договор от 1997 года
РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, в силу он вступил 1 апреля 1999 года. По условиям документа, он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока его действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.
После аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала вооруженного конфликта в Донбассе, где РФ активно поддерживает сепаратистов, в Украине постоянно звучат призывы разорвать договор о дружбе с Москвой. Недавний захват российским спецназом украинских кораблей и их экипажей в Черном море на подходе к Керченскому проливу еще больше обострил отношения между Украиной и Россией.